“Me sentí feliz”: Ezequiel Serres emocionó a los jueces con su presentación

Entre las últimas presentaciones de la noche, estuvo la de Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, y ellos interpretaron la canción ‘Carito’, de Carlos Vives, una puesta en escena que rejuveneció por completo al famoso del equipo.

El jurado realizó algunas recomendaciones al famoso y los bailarines para que puedan mejorar la presentación.

Con mucha alegría, Tito Larenti brindó su evaluación para el equipo, y aunque observó algunos errores, señaló que el cuerpo de baile disfrutó toda su presentación.

“Hay alegría, hay ganas, lo que falta es pulir e introducirse en los géneros musicales, chicos, hay un espíritu y ganas de aprender, Ezequiel, que bien es verte disfrutar, arrancaste el certamen con mucho miedo y hoy te vemos disfrutar”, expresó Tito.

Por su parte, para la juez Elka Meyer, destacó la seguridad y energía del equipo, dijo que fue una coreografía muy creativa.

“Me gustó su seguridad y energía como Carlos Vives, me pareció muy buen trabajo como equipo, hay muchas cosas que hace, pero la puesta en escena fue creativa, en general se equilibra con el hecho de que hay una conexión, sigan trabajando así”, manifestó la juez Meyer.

Ezequiel, lleno de emoción, contó el esfuerzo que le representa la competencia, y dijo sentirse feliz con todo el trabajo que ha ido realizando para mejorar en el escenario.

