¡Mostró dulzura en el escenario! Cisco y ‘Bolivia Dance’ conquistaron a los jueces como Salserín

Finalmente fue el turno de Cisco y la academia ‘Bolivia Dance’, el equipo interpretó la canción “De sol a sol” de Salserín, y los jueces los felicitaron por la energía y coreografía.

A criterio de los jueces, la presentación de Cisco mostró mucha ternura y los transportó a una época de la niñez y adolescencia, sobre todo para Gabriela Zegarra, quien recordó que su esposo le interpretaba esa canción.

“Mi esposo me cantaba esa canción”, dijo Gabriela Zegarra al momento de evaluar la presentación del equipo, a quienes felicitó por su coreografía.

“Una buena propuesta, me gustó mucho que se desplazaran en todo el escenario, estas demostrando que puedes ir más allá, pero hay que trabajar en el tema de la imitación”, dijo Gabriela.

Una opinión bastante parecida fue la de Rodrigo Massa, “chicos, ustedes entendieron la tarea, nos dieron dulzura y ternura, fueron como unos niños, estuvo buenísimo, las chicas descoordinaron un poco, pero estuvo super bien.

Tito Larenti hizo referencia a la familia de Cisco, y el famoso recordó su historia de vida, agradeciendo a su comunidad y las personas que lo ayudaron cuando él más lo necesitaba.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

