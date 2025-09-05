¡Noche de infarto! Cinco equipos compiten y uno será nominado a eliminación

Última noche de esta semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, solo restan cinco equipos que buscarán evitar la gala de eliminación del día domingo.

Una vez más, el público tendrá el poder de decidir, cual de los equipos debe quedar en la cuerda floja y quedar como el nominado de la noche, para lo cual podrás ingresar a voto.reduno.com.bo y votar por tu famoso y academia favorita.

Hoy en el escenario:

IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA FUSION DANCE

ERIKA VALENCIA Y LA ACADEMIA DAZAN COMPANY

SISI EGUEZ Y LA ACADEMIA PASSION DANCE BOLIVIA

EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA BAMBOLEO

CISCO Y ACDEMIA Y LA ACADEMIA BOLIVIA DANCE

El equipo que cuente con el mayor porcentaje de los votos avanzará a la siguiente etapa de la competencia, en cambio, el menos apoyado, deberá volver a presentarse en el programa del día domingo, para poder defender su lugar.

No te pierdas ni un solo detalle del programa y conéctate a la señal de Red Uno a las Hrs. 20:45, además, podrás formar parte de nuestro streaming junto a Leila, Alejandro y Diego.

