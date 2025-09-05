TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Noche de infarto! Cinco equipos compiten y uno será nominado a eliminación

Ingresa a voto.reduno.com.bo para apoyar a tu equipo favorito y permitir que avance a la siguiente fase de la competencia.

Silvia Sanchez

04/09/2025 20:38

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Última noche de esta semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, solo restan cinco equipos que buscarán evitar la gala de eliminación del día domingo.

Una vez más, el público tendrá el poder de decidir, cual de los equipos debe quedar en la cuerda floja y quedar como el nominado de la noche, para lo cual podrás ingresar a voto.reduno.com.bo y votar por tu famoso y academia favorita.

Hoy en el escenario:

  • IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA FUSION DANCE   
  • ERIKA VALENCIA Y LA ACADEMIA DAZAN COMPANY    
  • SISI EGUEZ Y LA ACADEMIA PASSION DANCE BOLIVIA   
  • EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA BAMBOLEO  
  • CISCO Y ACDEMIA Y LA ACADEMIA BOLIVIA DANCE  

 

El equipo que cuente con el mayor porcentaje de los votos avanzará a la siguiente etapa de la competencia, en cambio, el menos apoyado, deberá volver a presentarse en el programa del día domingo, para poder defender su lugar.

No te pierdas ni un solo detalle del programa y conéctate a la señal de Red Uno a las Hrs. 20:45, además, podrás formar parte de nuestro streaming junto a Leila, Alejandro y Diego.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

