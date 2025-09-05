¿Lo notaste? Un apagón retrasó el inicio del Colombia vs. Bolivia

Un inesperado inconveniente retrasó el inicio del partido entre Colombia y Bolivia, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Minutos antes del pitazo inicial, luego de los actos protocolarios, parte del sistema de iluminación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla presentó una falla técnica. Específicamente, varias luminarias en el costado suroriental del recinto se apagaron de forma repentina, generando preocupación tanto en la terna arbitral como en los jugadores y aficionados presentes.

El árbitro del encuentro, el argentino Darío Herrera, decidió postergar el inicio del compromiso hasta que se restableciera por completo la iluminación en el escenario deportivo.

Afortunadamente, el desperfecto eléctrico fue solucionado en cuestión de minutos. Una vez restablecida la iluminación, el árbitro dio el pitazo inicial y el balón comenzó a rodar en la Arenosa, donde la Selección Colombia busca asegurar su clasificación anticipada al Mundial.

