Así fue capturado en Brasil el hijastro de Roberto Baeza durante un operativo antinarcóticos

Las autoridades policiales de Brasil capturaron a Reny Pablo Delgadillo Lema, hijastro de Erick Roberto Baeza, durante un operativo antidrogas realizado en el estado de Mato Grosso.

Delgadillo, de 29 años, tenía una orden de aprehensión en Bolivia y fue detenido junto a otras cinco personas,entre ellas otro ciudadano boliviano, el pasado domingo 31 de agosto, en el municipio de Juara.

Según un comunicado de la Operación Integrada de las fuerzas de seguridad de Mato Grosso, publicado por Diário Da Serra, los agentes hallaron una pista clandestina usada para el aterrizaje de avionetas con droga presuntamente desde Bolivia.

Durante la redada, se incautaron una avioneta, una camioneta Toyota Hilux, armas, municiones, equipos de comunicación y unos 200 litros de combustible. Dentro del vehículo se encontró un paquete de clorhidrato de cocaína.

En total, fueron capturados seis hombres: cuatro brasileños y dos bolivianos. Todos fueron puestos a disposición de la justicia.

La operación contó con la participación del Grupo Especial de Frontera (Gefron), la Policía Militar, la Policía Federal y el Ejército de Brasil, causando un perjuicio económico al narcotráfico estimado en 750 mil reales brasileños (casi 1 millón de bolivianos).

Reny Delgadillo es hijastro de Erick Roberto Baeza, quien fue reportado como secuestrado en Santa Cruz el pasado 29 de julio. Tras la denuncia de la familia, la justicia boliviana emitió una orden de aprehensión contra Delgadillo, que ahora quedó bajo custodia en Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play