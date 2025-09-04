Así podría salir Bolivia frente a Colombia: un solo delantero y cinco en el mediocampo

En la previa del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Óscar Villegas habría definido un esquema 4-5-1 para enfrentar a la selección colombiana en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La propuesta busca solidez defensiva sin descuidar la generación de juego en el mediocampo.

De confirmarse la alineación, Bolivia presentaría a Guillermo Viscarra bajo los tres palos; Luis Haquín y Sagredo como centrales; Yomar Rocha y Ervin Vaca en los laterales. En el mediocampo, los volantes de contención serían Gabriel Villamil y Héctor Cuéllar, acompañados por Robson Matheus como volante de creación y Miguel Terceros por la izquierda y Tonino Melgar por la derecha. El ataque estaría a cargo de Carmelo Algarañaz como único delantero, buscando sorprender a la defensa cafetera.

Posible alineación de la selección boliviana. Foto: Red Uno de Bolivia.

La formación, aún pendiente de confirmación oficial, refleja la intención de Villegas de mantener un equilibrio táctico que permita a Bolivia resistir la presión colombiana y generar oportunidades de gol desde el medio campo hacia adelante.

Mira la programación en Red Uno Play