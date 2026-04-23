"Vivían con identidades falsas": Cayeron tres traficantes de armas que se escondían en condominios de Santa Cruz

En un golpe estratégico contra la criminalidad transnacional, el grupo de inteligencia DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a la Unidad de Crimen Organizado, logró la captura de tres ciudadanos extranjeros vinculados a redes de tráfico de armas en la capital cruceña.

Operativos en condominios de lujo

La intervención policial se llevó a cabo tras un seguimiento minucioso que derivó en allanamientos simultáneos en diferentes condominios de la ciudad. Como resultado, se aprehendió a dos ciudadanos brasileños y un paraguayo, quienes se encontraban ocultos en estas zonas residenciales.

Durante la requisa, las autoridades hallaron: armamento de grueso calibre, gran cantidad de municiones y documentación de identidad falsa, utilizada para evadir los controles migratorios y policiales en Bolivia.

Vínculos con el Crimen Organizado

Las investigaciones preliminares arrojan que los sujetos forman parte de estructuras delictivas de alta peligrosidad. Al menos uno de los ciudadanos brasileños cuenta con una orden de captura internacional emitida por la Policía Federal del Brasil, lo que confirma la peligrosidad de la célula desarticulada.

Actualmente, los tres individuos permanecen bajo custodia en las dependencias de la Felcc en Santa Cruz. El Ministerio Público ya ha tomado conocimiento del caso y, ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos (tráfico de armas y falsedad documental), ha solicitado formalmente la detención preventiva de los tres imputados.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su futuro legal mientras continúan las investigaciones para establecer si existen más nexos de esta banda en territorio boliviano.

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