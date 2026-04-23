Operativo en El Alto desmantela bar clandestino y detiene a nueve personas

El jefe de seguridad de la EPI de Munaypata, junto a autoridades locales, realizó un operativo en el barrio Lindo, donde se descubrió un bar clandestino funcionando ilegalmente en un establecimiento originalmente destinado a la venta de almuerzos.

La autoridad policial responsable de la operación explicó que, en el lugar, se verificó una actividad comercial que inicialmente fue registrada como un expendio de alimentos. Sin embargo, al interior del establecimiento, se estaba operando un bar clandestino, lo que constituyó una violación a las normativas vigentes.

“Producto de este operativo, hemos detenido a nueve personas, quienes serán trasladadas a dependencias policiales para determinar su situación jurídica”, detalló la autoridad.

La intervención fue realizada en conjunto con el gobierno Autónomo municipal de la La Paz y la Guardia Municipal.

Clausura de la actividad ilícita

De acuerdo a los informes correspondientes para proceder a la clausura de esta actividad ilegal, que estaba afectando tanto a los vecinos como a los transeúntes y vendedores de la zona.

"Este tipo de actividades perjudicaban a la comunidad y a quienes transitan por esta área, y nuestra intervención busca ponerle fin a estos negocios clandestinos", agregó.

Negocio operaba vendiendo almuerzos

Este operativo se realizó en la zona Bellavista de la ciudad de El Alto, donde el establecimiento operaba bajo la fachada de un restaurante que expendía almuerzos.

Mira la programación en Red Uno Play