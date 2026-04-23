Insólito: Hincha tomó la cámara en plena transmisión, apareció en TV y descolocó a todos en Argentina

La Copa Argentina volvió a regalar uno de esos momentos que parecen sacados de una película. Esta vez, no fue una jugada ni un gol lo que se llevó todas las miradas, sino un hincha que terminó siendo protagonista… en plena transmisión televisiva.

El insólito episodio ocurrió durante el duelo entre Gimnasia La Plata y Acassuso, correspondiente a los 16avos de final, disputado en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Cuando se jugaban 36 minutos del primer tiempo, la señal oficial sufrió una inesperada alteración que dejó desconcertados a los televidentes.

Un hincha ubicado en las gradas tomó la cámara principal y sin dudarlo, la apuntó hacia sí mismo, apareciendo en primer plano en plena transmisión en vivo. Durante algunos segundos, la imagen dejó de mostrar el partido y se centró en el protagonista del hecho, que incluso lanzó cánticos típicos de cancha.

Mientras tanto, el relator continuó narrando el encuentro con total normalidad, como si nada estuviera ocurriendo, mientras desde la producción intentaban resolver la situación.

Ante la imposibilidad de recuperar de inmediato la toma principal, la transmisión tuvo que recurrir a una cámara alternativa ubicada al ras del campo de juego para no perder el hilo del partido.

El momento generó sorpresa y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con humor ante la escena, reforzando una frase que ya parece habitual: en la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa.

Minutos después, el camarógrafo logró recuperar el equipo y la transmisión volvió a la normalidad tras una pelota parada. El partido continuó sin mayores inconvenientes y terminó con una contundente victoria de Gimnasia La Plata por 3-0.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que quedará en la memoria de muchos será ese instante inesperado en el que un hincha, por unos segundos, se convirtió en el “dueño” de la transmisión.

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