VIDEO: Mujer neutraliza a delincuente con llave de jiu-jitsu durante intento de robo

En Costa Rica, una mujer sorprendió a todos cuando logró detener a un delincuente que intentó robar en una cafetería. El hecho ocurrió cuando el individuo se acercó rápidamente al mostrador del local con la intención de llevarse un celular.

Sin embargo, la rápida reacción de una joven presente en el lugar cambió el curso de los acontecimientos. Al percatarse del intento de robo, la mujer se abalanzó sobre el hombre, lo jaló por la espalda y lo derribó con una llave de jiu-jitsu, disciplina de artes marciales que utiliza técnicas de inmovilización. "¡Vengan rápido!", gritó la joven.

Pese a que el delincuente opuso resistencia, la mujer logró inmovilizarlo en cuestión de segundos, evitando que escapara. Minutos después, con la ayuda de otros presentes, lo retuvieron hasta que llegó la Policía y procedió a su arresto.

El incidente ha generado comentarios en redes sociales, donde muchos destacan el valor y la preparación de la joven, así como la importancia del entrenamiento en defensa personal para enfrentar situaciones de riesgo.

Mira el video:

