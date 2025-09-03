En un hecho que conmociona a la comunidad local, un ciclista perdió la vida este miércoles al quedar atrapado bajo un muro que se derrumbó mientras transitaba por una calle de India.

Testigos del accidente relataron que la estructura cedió de manera repentina, sin previo aviso, atrapando al hombre bajo los escombros. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, incluyendo paramédicos y bomberos, el ciclista falleció en el lugar.

VIDEO: ¡Solo pasaba! Ciclista muere aplastado por un muro que se derrumbó en plena calle. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del derrumbe, mientras vecinos expresaron su consternación por la tragedia y alertan sobre las condiciones de los muros y edificaciones en la zona.

El incidente deja en evidencia la necesidad de mayor control y mantenimiento de las estructuras urbanas para evitar nuevas tragedias.

Imágenes sensibles:

