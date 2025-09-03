[Imágenes sensibles] Adolescente de 15 años muere atropellada al cruzar una avenida

En horas de la tarde de este martes 2 de septiembre, una adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo a la altura de la entrada de la comunidad Andrés Eloy Blanco, ubicada en el kilómetro 11 de la Carretera de El Junquito en Caracas, Venezuela.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad se puede ver el momento en que la menor, intentó cruzar la vía, pero no pudo ver un vehículo que circulaba por el otro carril y fue arrollada, perdió la vida de manera instantánea.

Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se trasladaron al lugar del accidente, donde realizaron las primeras diligencias, trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fatal hecho.

Vecinos del sector expresaron consternación por el accidente y llamaron a extremar precauciones en esta vía, que ha registrado incidentes similares en el pasado.

Imágenes sensibles:

