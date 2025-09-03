TEMAS DE HOY:
robo casa Marcelo Freitas da Silva Vehículo robado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes sensibles] Adolescente de 15 años muere atropellada al cruzar una avenida

Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce.

Ligia Portillo

03/09/2025 11:32

[Imágenes sensibles] Adolescente de 15 años muere atropellada al cruzar una avenida. Foto: Captura de pantalla
Venezuela

Escuchar esta nota

En horas de la tarde de este martes 2 de septiembre, una adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo a la altura de la entrada de la comunidad Andrés Eloy Blanco, ubicada en el kilómetro 11 de la Carretera de El Junquito en Caracas, Venezuela.

De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad se puede ver el momento en que la menor, intentó cruzar la vía, pero no pudo ver un vehículo que circulaba por el otro carril y fue arrollada, perdió la vida de manera instantánea.

Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se trasladaron al lugar del accidente, donde realizaron las primeras diligencias, trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fatal hecho.

Vecinos del sector expresaron consternación por el accidente y llamaron a extremar precauciones en esta vía, que ha registrado incidentes similares en el pasado.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD