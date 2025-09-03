Una escena de terror vivió una familia de Monterrey (México) cuando una menor de apenas 10 años fue supuestamente privada de su libertad y llevada a un motel en el centro de la ciudad, en un hecho que movilizó de inmediato a las autoridades locales.

La alerta se activó cuando la abuela de la niña, de 74 años y vendedora de dulces en la vía pública, denunció que un sujeto desconocido había tomado de la mano a su nieta y se la llevaba por la calle. Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la ciudad, la policía logró seguir al hombre mientras ingresaba a un hotel del centro.

¡Abuelita salvó a su nieta! Niña de 10 años es rescatada tras intento de secuestro (Video). Foto: Captura de pantalla

En el lugar, el sujeto, identificado como José Manuel, de 33 años, intentó ubicar una habitación, pero al no encontrar disponibilidad salió del establecimiento. Fue en ese momento cuando los agentes lo interceptaron y detuvieron, mientras la menor fue trasladada de inmediato y puesta bajo el cuidado de su abuela.

“Imagínense la escena: una abuelita vendiendo dulces y de pronto ve cómo se llevan a su nieta. Gracias a la rápida reacción de la policía, todo terminó con un final feliz”, relató una fuente policial.

Este caso subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y la coordinación inmediata con las autoridades para prevenir delitos contra menores, dejando un alivio entre familiares y vecinos tras momentos de intensa angustia.

Mira el video:

