¡Atención! Conozca la alineación de 'La Verde' para jugar con Colombia

La selección boliviana de fútbol enfrentará a su par de Colombia esta noche en Barraquilla, el técnico Óscar Villegas ya dio a conocer a los 11 futbolistas que serán titulares para el duelo. Con la novedad de que Moisés Paniagua parte de titular, otro de los que también vuelve a la titularidad es José Sagredo jugador de Bolívar, con gran presente en el torneo local y en la Copa Libertadores.

Aquí el onceno titular de la selección boliviana.

El combinado nacional se medirá contra la selección que dirige Néstor Lorenzo, para ello también regresa a la titularidad, Carlos Emilio Lampe, arquero de Bolívar, quien desde el compromiso contra Chile no era tomado en cuenta bajo los tres palos.

El partido comienza a las 19:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla y es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Bolivia buscará sumar puntos en procura de llegar de la mejor manera para el duelo contra Brasil y acceder al repechaje.

