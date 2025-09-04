TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención! Conozca la alineación de 'La Verde' para jugar con Colombia

A minutos de que comience el partido, el técnico Óscar Villegas ya dio a conocer a los 11 futbolistas que jugarán ante Colombia.

Martin Suarez Vargas

04/09/2025 19:02

Selección boliviana en el entrenamiento en el Metropolitano de Colombia.
Colombia.

La selección boliviana de fútbol enfrentará a su par de Colombia esta noche en Barraquilla, el técnico Óscar Villegas ya dio a conocer a los 11 futbolistas que serán titulares para el duelo. Con la novedad de que Moisés Paniagua parte de titular, otro de los que también vuelve a la titularidad es José Sagredo jugador de Bolívar, con gran presente en el torneo local y en la Copa Libertadores.

Aquí el onceno titular de la selección boliviana.

El combinado nacional se medirá contra la selección que dirige Néstor Lorenzo, para ello también regresa a la titularidad, Carlos Emilio Lampe, arquero de Bolívar, quien desde el compromiso contra Chile no era tomado en cuenta bajo los tres palos.

El partido comienza a las 19:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla y es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Bolivia buscará sumar puntos en procura de llegar de la mejor manera para el duelo contra Brasil y acceder al repechaje.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

