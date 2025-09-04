En Brasil, la conmoción por la muerte del arquero Antônio Édson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, se intensificó tras la difusión de un video que captó el dramático momento en que atajó un penal con el pecho y, en plena celebración, se desplomó sin vida.

Las imágenes, grabadas durante un torneo de fútbol sala en la localidad de Augusto Correa, muestran al portero lanzándose hacia su derecha para detener el disparo. La acción sellaba el triunfo de su equipo, lo que desató la euforia de compañeros y público. Sin embargo, al levantarse para correr al festejo, Pixé cayó al suelo de manera repentina, provocando la desesperación de todos en el recinto.

Pese a la rápida asistencia médica en la cancha y el posterior traslado al hospital, nada pudo hacerse para salvarlo. La hipótesis principal señala un posible accidente cerebrovascular como causa del deceso, aunque aún no hay confirmación oficial.

El video, que circula en redes sociales, ha multiplicado las muestras de dolor y solidaridad hacia la familia del futbolista. La Federación de Futsal lo recordó como un jugador ejemplar y un hombre que dejó un legado de pasión por el deporte hasta su último instante bajo los tres palos.

