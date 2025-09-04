De cara a la penúltima jornada de las Eliminatorias, varias herramientas de inteligencia artificial lanzaron sus predicciones y coincidieron en que la selección colombiana impondrá su localía frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los resultados sugeridos apuntan a un triunfo de la “Tricolor” con marcadores que oscilan entre el 2-0 y 3-1, respaldados por el historial favorable y el impulso de jugar ante su hinchada.

Gemini: Colombia 3-0 Bolivia: “La selección colombiana llega a este partido con una motivación máxima y una presión positiva: una victoria les daría la clasificación directa al Mundial de 2026. Juegan en casa, en Barranquilla, donde históricamente han sido casi imbatibles contra Bolivia”.

“El historial de Colombia jugando en casa contra Bolivia por Eliminatorias es impecable, con victorias en todos sus enfrentamientos. El clima de Barranquilla y el apoyo de la afición son factores clave que favorecen a la ‘Tricolor’”.

Grook: Colombia 2-0 Bolivia: “Colombia ganará el partido con comodidad, aprovechando su localía y el historial favorable. Predigo un 2-0 a favor de Colombia, con goles de Luis Díaz y James Rodríguez. Esto les daría los 25 puntos y la clasificación directa al Mundial 2026. Bolivia luchará, pero su debilidad visitante les impedirá puntuar. Probabilidad: 70% victoria colombiana, 20% empate, 10% sorpresa boliviana”.

Chat GPT: Colombia 3-1 Bolivia: “Mi pronóstico para el partido entre Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 es una victoria de Colombia 3-1 en Barranquilla: la Selección aprovechará su localía, el impulso de estar a un paso de la clasificación y su historial positivo frente a Bolivia en casa; sin embargo, los bolivianos podrían descontar gracias a su juego físico y capacidad de sorprender en transición, pero la diferencia de calidad y la presión del Metropolitano deberían inclinar el marcador a favor de los cafeteros”.

En paralelo, Argentina también figura como gran candidato a quedarse con los tres puntos frente a Venezuela. Los modelos consultados consideran que la “Albiceleste” ganará por diferencia de tres goles, con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez como protagonistas de la ofensiva. En tanto, la posibilidad de que Salomón Rondón anote para la Vinotinto aparece como la opción más factible para el descuento.

En cuanto al resultado del partido, ChatGPT sostiene que “Argentina parte como claro favorito, y la mayoría de los pronósticos le atribuyen una victoria con al menos 3 goles a favor”. Además, exclama que “aunque muchos estiman que Venezuela logra anotar, el escenario más repetido es a favor de Argentina por 3-1“. También vaticinó quiénes serán los autores de los goles: “Lionel Messi hará un gol, probablemente de penal o tiro libre, Lautaro Martínez también marcará un gol de jugada en el área y Julián Álvarez anotará el tanto restante. En tanto, Salomón Rondón marcará para Venezuela, de cabeza o en contraataque”, resaltó.

Aunque los algoritmos reflejan tendencias basadas en estadísticas, historial y rendimiento actual, el desenlace final dependerá del desarrollo en cancha, donde Bolivia y Venezuela buscarán desafiar los pronósticos y sorprender en una fecha crucial rumbo al Mundial de 2026.

