¡La Verde lista para el desafío! Bolivia cierra prácticas en Barranquilla con la mira en el Mundial

La selección boliviana de fútbol completó su último entrenamiento este miércoles en Barranquilla, preparándose para el crucial partido de mañana contra Colombia, el antepenúltimo en las eliminatorias. Por primera vez en la concentración, el técnico Óscar Villegas pudo contar con sus 28 convocados, lo que eleva el ánimo y la esperanza de cara a este decisivo encuentro.

Una plantilla completa y lista para la batalla

Los últimos jugadores en unirse a la delegación fueron Roberto Carlos Fernández, Diego Medina, Enzo Monteiro, Efraín Morales y Lucas Macazaga. La llegada de estos futbolistas completa el grupo y permite al cuerpo técnico trabajar con todas sus piezas disponibles.

Uno de los recién llegados, Lucas Macazaga, expresó su optimismo y confianza en una entrevista con Red Uno. "Llego en mi mejor momento, yo creo, con muchas ganas, con ritmo de juego y nada, con la ilusión interna. Seguro que vamos al Mundial", afirmó el jugador, transmitiendo la determinación que se siente en el equipo.

Una camiseta conmemorativa para una ocasión histórica

Para este importante partido, el equipo boliviano vestirá una indumentaria especial: la camiseta conmemorativa del Bicentenario de Bolivia. La polera será blanca y, por primera vez, se combinará con un short negro. Esta elección de vestimenta no es casual, ya que el equipo busca hacer historia y lograr una soñada clasificación al Mundial.

El encuentro se disputará en el Estadio Caliente Metropolitano de Barranquilla, cuyo césped ya está en perfectas condiciones. El estadio, con capacidad para 47,000 espectadores, será el escenario de un duelo vibrante donde La Verde buscará dar un paso firme hacia su objetivo.

El partido está programado para mañana jueves a las 7:30 de la noche, hora de Bolivia.

