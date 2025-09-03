TEMAS DE HOY:
Deportes

Red Uno te muestra cómo luce el estadio Metropolitano antes del Bolivia Vs Colombia

A pocas horas del partido, el escenario deportivo se encuentra en perfectas condiciones y se espera un lleno total con más de 45 mil espectadores. 

Martin Suarez Vargas

03/09/2025 19:17

Foto: Red Uno.
Colombia.

Escuchar esta nota

El estadio Metropolitano ya está listo para recibir el esperado compromiso entre Bolivia y Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves desde las 19:30, en un recinto que luce impecable y con un ambiente preparado para una verdadera fiesta del fútbol.

Foto: Red Uno.

Con capacidad para más de 45 mil personas, se prevé que el escenario registre un lleno total, impulsado por la expectativa de la afición local y la importancia del choque para ambos equipos en la recta final de las clasificatorias.

Foto: Red Uno.

El coloso de Barranquilla, famoso por su clima exigente y la pasión en sus tribunas, pondrá a prueba a la selección visitante en un duelo que puede ser decisivo en la lucha por la clasificación al Mundial.

