Red Uno te muestra cómo luce el estadio Metropolitano antes del Bolivia Vs Colombia

A pocas horas del partido, el escenario deportivo se encuentra en perfectas condiciones y se espera un lleno total con más de 45 mil espectadores.
03/09/2025 19:17
El estadio Metropolitano ya está listo para recibir el esperado compromiso entre Bolivia y Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves desde las 19:30, en un recinto que luce impecable y con un ambiente preparado para una verdadera fiesta del fútbol.
Con capacidad para más de 45 mil personas, se prevé que el escenario registre un lleno total, impulsado por la expectativa de la afición local y la importancia del choque para ambos equipos en la recta final de las clasificatorias.
El coloso de Barranquilla, famoso por su clima exigente y la pasión en sus tribunas, pondrá a prueba a la selección visitante en un duelo que puede ser decisivo en la lucha por la clasificación al Mundial.
