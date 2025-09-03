TEMAS DE HOY:
Deportes

A dos fechas del final, así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

A dos fechas del final Bolivia busca el repechaje y Colombia arriesga su cupo directo. 

Martin Suarez Vargas

03/09/2025 16:25

Jugadores de la selección boliviana. Foto: Conmebol.
Bolivia.

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos entra en su recta final y la emoción crece con cada punto en disputa. Argentina lidera con 35 unidades, seguida por Brasil y Ecuador con 25. En la cuarta posición aparecen Uruguay y Paraguay con 24, mientras que Colombia se ubica sexta con 22.

Más abajo, Venezuela suma 18 puntos y Bolivia 17, ambos con la mira puesta en el repechaje. Perú con 12 y Chile con 10 cierran la clasificación. Con solo dos jornadas por jugarse, la presión es máxima: los seis primeros aseguran boleto directo al Mundial y el séptimo irá a la repesca.

Tabla de posiciones de la selecciones sudamericanas. Foto: Red Uno.

La situación deja a Bolivia en una lucha intensa por alcanzar el repechaje, mientras que Colombia debe defender con fuerza su plaza directa. Por su parte, Uruguay y Paraguay se juegan la vida en busca de asegurar su clasificación sin pasar por la repesca.

