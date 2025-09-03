Indignación en el fútbol colombiano: árbitra Vanessa Ceballos agredida durante partido (Video)

Sorpresa y repudio causó la agresión sufrida por la árbitra Vanessa Ceballos durante un partido de la Liga de Fútbol del Magdalena, en Aracataca, en el marco de un torneo interclubes organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El incidente ocurrió al minuto 66 del encuentro entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, cuando Ceballos sancionó con tarjeta roja a un jugador identificado como Bolívar, quien se encontraba en el banco de suplentes. Ante la decisión, el futbolista reaccionó violentamente, propinándole una cachetada a la árbitra frente a jugadores y espectadores.

La reacción de Ceballos fue inmediata y enérgica, intentando responder al ataque, pero tuvo que ser contenida por varios hombres presentes para evitar que la situación escalara aún más. El agresor fue retirado del campo por un compañero, mientras la agresión quedaba registrada en video y se viralizaba rápidamente en redes sociales, provocando una ola de críticas hacia el jugador y cuestionamientos sobre la cobertura del hecho.

Indignación en el fútbol colombiano: árbitra Vanessa Ceballos agredida durante partido. Foto: Captura de pantalla

“Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría”, y “Un jugador así no debería jugar profesional nunca más”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios, mientras que otros criticaron al analista arbitral que difundió el video por revictimizar a Ceballos.

La Liga de Fútbol del Magdalena, mediante su presidenta Roxana Arrieta Cruz, condenó el hecho y reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia, especialmente la de género. “No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física contra las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes”, afirmó.

Vanessa Ceballos no es ajena a la historia del fútbol colombiano: en 2021 integró la primera terna arbitral conformada exclusivamente por mujeres en un partido de la segunda división. No obstante, en 2023 también fue cuestionada por su actuación en un encuentro de la liga femenina, donde la colomboestadounidense Elexa Bahr agredió a jugadoras de La Equidad.

El ataque a Ceballos reabre el debate sobre la violencia de género y la seguridad de las árbitras en el fútbol colombiano, dejando en evidencia la necesidad de medidas más estrictas para protegerlas dentro y fuera del campo.

Mira el video:

