Jhonny Aguilera: 'Murillo arribará a Viru Viru la madrugada de este jueves'

El ministro de Gobierno Roberto Ríos, está coordinando con las autoridades policiales de los Estados Unidos para el traslado del exministro de Gobierno al territorio boliviano.

Hans Franco

03/09/2025 12:15

Foto: Murillo arribará a Viru Viru este jueves a las 4:55 de la madrugada
La Paz

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo arribará al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz este jueves 4 de septiembre a las 4:55 de la madrugada. Posteriormente será trasladado a la ciudad de La Paz.

El viceministro dijo que el ministro de Gobierno Roberto Ríos, está coordinando con las autoridades policiales de los Estados Unidos para el traslado del exministro de Gobierno al territorio boliviano.

“Como sabemos a las 4:55 del 4 de septiembre va hacer su arribo el señor Arturo Murillo, que como sabemos tiene ocho procesos pendientes en el país (…) Va ser transportado desde Santa Cruz hasta La Paz para ser llevado a instancias de Ministerio Público”, informó Aguilera en conferencia de prensa.

El exministro debe cumplir dos condenas en su contra por el caso de los gases lacrimógenos.  

 

