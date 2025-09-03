Conmebol ratifica al 'Tahuichi' como sede de la final de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz será la sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025, programada para el 22 de noviembre.

El anuncio se dio luego de la reunión entre el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y su homólogo de Conmebol, Alejandro Domínguez. Costa había adelantado en días pasados que esta gestión estaba encaminada y ahora se hizo oficial.

El Tahuichi, que actualmente atraviesa trabajos de readecuación, cumplirá con los estándares requeridos por la Conmebol para albergar el evento internacional. Las obras en el escenario deportivo avanzan con el objetivo de estar listas dentro de los plazos establecidos.

De esta manera, Santa Cruz será protagonista continental y Bolivia volverá a ser escenario de una final sudamericana después de varios años. El 22 de noviembre, el fútbol boliviano recibirá a miles de aficionados para una cita histórica.

