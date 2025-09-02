'La Verde' parte a Barranquilla: primera parada en Santa Cruz antes de abordar un vuelo chárter

Los jugadores y cuerpo técnico de la selección boliviana se trasladaron al aeropuerto internacional de El Alto, donde un pequeño grupo de hinchas se dio cita para despedirlos. Los digiridos por Óscar Villegas parten con la ilusión de traer por lo menos un punto desde el país cafetero, para recibir el martes a Brasil desde las 19:30.

La delegación nacional llegará primero a Santa Cruz y luego abordará un vuelo charter directo a Barranquilla. La logística del traslado incluyó un cordón de seguridad para proteger al plantel durante su salida del aeropuerto de El Alto.

Una vez en Barranquilla, la selección se preparará para el crucial partido frente a Colombia, decisivo para las aspiraciones bolivianas en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

