TEMAS DE HOY:
Impactante choque menonita Auto robado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

'La Verde' parte a Barranquilla: primera parada en Santa Cruz antes de abordar un vuelo chárter

El combinado nacional inició viaje desde La Paz con destino a Santa Cruz, primera escala antes de continuar hacia Barranquilla, donde enfrentarán a Colombia el día jueves. 

Martin Suarez Vargas

02/09/2025 14:44

Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana, dirigiendo su mirada al cordón de seguridad en el aeropuerto de El Alto. Foto: Red Uno.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Los jugadores y cuerpo técnico de la selección boliviana se trasladaron al aeropuerto internacional de El Alto, donde un pequeño grupo de hinchas se dio cita para despedirlos. Los digiridos por Óscar Villegas parten con la ilusión de traer por lo menos un punto desde el país cafetero, para recibir el martes a  Brasil desde las 19:30.

La delegación nacional llegará primero a Santa Cruz y luego abordará un vuelo charter directo a Barranquilla. La logística del traslado incluyó un cordón de seguridad para proteger al plantel durante su salida del aeropuerto de El Alto.

Una vez en Barranquilla, la selección se preparará para el crucial partido frente a Colombia, decisivo para las aspiraciones bolivianas en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD