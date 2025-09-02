Líderes del oficialismo y la oposición rinden homenaje a Percy Fernández

La muerte del exalcalde cruceño Percy Fernández, ocurrida la noche del lunes a los 86 años, ha generado un amplio impacto en el ámbito político nacional. Diversas figuras, tanto del oficialismo como de la oposición, han expresado su pesar y destacaron el legado del hombre que gobernó Santa Cruz de la Sierra por más de 20 años.

Luis Fernando Camacho: “Despedimos a un gran alcalde”

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales, destacando el rol transformador de Fernández en el desarrollo urbano de la ciudad.

“Nuestro querido Percy Fernández no solo fue un urbanista y constructor de la Santa Cruz de la Sierra del futuro, fue un líder cívico que amó nuestra tierra, nuestras costumbres y nuestro modelo de desarrollo”, escribió. “Vaya en paz querido Alcalde, sus buenas obras y enseñanzas perdurarán en la eternidad.”

Evo Morales: “Que su legado acompañe siempre”

El expresidente Evo Morales también se sumó a las condolencias, publicando un mensaje en el que reconoció la vocación de servicio de Fernández y su vínculo con el pueblo cruceño.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias (…) Que su recuerdo y legado acompañen siempre a quienes compartieron con él su profundo amor por Santa Cruz”, manifestó.

Tuto Quiroga: “El alcalde más importante en la era democrática”

El expresidente y candidato por Libre Jorge “Tuto” Quiroga calificó a Percy Fernández como una de las figuras más relevantes en la historia política municipal del país:

Mis condolencias a la familia de Percy Fernández, el Alcalde más importante y destacado de #Bolivia en la era democrática. Santa Cruz lo extrañará mucho, Dios lo guarde siempre. pic.twitter.com/Lwy6npvYvu

“Mis condolencias a la familia de Percy Fernández, el Alcalde más importante y destacado de Bolivia en la era democrática. Santa Cruz lo extrañará mucho, Dios lo guarde siempre.”

Iván Arias: “Una figura emblemática, muy querido por su pueblo”

El actual alcalde de La Paz, Iván Arias, también se pronunció ante la pérdida, destacando el cariño popular que Fernández supo ganarse a lo largo de su carrera.

“Fue sin duda una figura emblemática, muy querido por su pueblo y por el país. La historia lo recordará como el hombre que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de Santa Cruz”, expresó Arias.

Luis Arce: “Una extensa trayectoria política al servicio del pueblo”

El presidente del Estado, Luis Arce, emitió un mensaje oficial destacando la trayectoria política de Fernández y su compromiso con el desarrollo regional:

“Su extensa trayectoria política y permanente lucha por el desarrollo del pueblo cruceño permanecen como su mejor legado (…) Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y al pueblo cruceño por esta irreparable pérdida.”

