El 8 de julio de 2015, Santa Cruz de la Sierra vivió un día histórico. El entonces alcalde, Percy Fernández, recibió al Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, a su llegada al aeropuerto de Viru Viru. En un gesto simbólico de bienvenida, Fernández le entregó al Santo Padre las llaves de la ciudad, marcando el inicio de una visita que quedaría grabada en la memoria de los cruceños.

Durante su estadía en la ciudad, el Papa Francisco cumplió una agenda intensa que incluyó eventos de gran magnitud. Al día siguiente, el 9 de julio, ofició una misa multitudinaria en el atrio papal, construido especialmente para la ocasión, frente a la icónica estatua del Cristo Redentor. Miles de peregrinos se congregaron para escuchar su mensaje de paz y fe.

La visita de Francisco a Santa Cruz de la Sierra fue un hito para la ciudad y para Bolivia, que lo recibió con gran entusiasmo. La imagen del Papa recibiendo las llaves de manos del alcalde Percy Fernández simbolizó la calurosa bienvenida que el pueblo boliviano le ofreció al líder de la Iglesia Católica.

El día en que Percy le entregó la llave de la ciudad al Papa Francisco. Foto de Lesly Moyano / AFP

