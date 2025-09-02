Destacan el legado de Percy Fernández al Comité Cívico de Santa Cruz

El Comité Cívico Pro Santa Cruz lamentó profundamente la muerte de Percy Fernández Áñez, exalcalde de la ciudad, a quien consideró un "gran patricio" y un pilar en el desarrollo urbano. A través de su presidente, Stello Cochamanidis, la institución rindió homenaje a la trayectoria del fallecido líder, destacando su rol en la construcción de la Santa Cruz moderna.

Un legado de liderazgo y desarrollo urbano

Cochamanidis resaltó la figura de Fernández como un líder que dejó una marca imborrable en la ciudad. "El pueblo cruceño [...] pierde un gran líder, el humor que tenía, la gracia, siempre con una sonrisa para recibir a propios y extraños, un alcalde que construyó esta ciudad de gran manera", expresó.

Además de su carisma, se subrayó su visión para la infraestructura. "Aquí se hizo ciudad gracias a que el pavimento llegaba y quien se esmeró en que esto suceda fue él", afirmó Cochamanidis. Según él, Fernández creía firmemente que la interconexión a través de obras de infraestructura era la base para el crecimiento y el beneficio de todos los ciudadanos.

Un homenaje póstumo en camino

Como una muestra de respeto, el Comité Pro Santa Cruz planea un homenaje póstumo para su expresidente. Percy Fernández, quien lideró la entidad entre 1983 y 1984, tiene su retrato en la galería de expresidentes de la Casa Cívica.

Cochamanidis indicó que se solicitó a la familia del exalcalde que permita que el féretro de Fernández pase por la sede del Comité Cívico para recibir un último adiós. "Esperamos su respuesta. De igual manera, estaremos, en las próximas horas, visitando a la familia para darle los pésames y despedirnos del ingeniero Percy Fernández", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play