Concejo cruceño declara siete días de duelo en homenaje póstumo a Percy Fernández

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sesionó de urgencia y declaró siete días de duelo sin suspensión de actividades por la muerte de Percy Fernández Añez. Durante la sesión, se realizó un homenaje póstumo al exalcalde, destacando su legado en la construcción de infraestructura clave para la ciudad.

Un reconocimiento al legado de un líder

La sesión, presidida por el concejal José Alberti, fue un acto para "rendir tributo a la figura de quien fuera un 'gran cruceño' y 'servidor público'". En el homenaje se mencionaron obras importantes de sus gestiones, como la construcción de módulos educativos, parques cerrados, pasos a desnivel en la zona norte y varios hospitales de segundo nivel, incluido el del Plan Tres Mil.

La decisión de declarar el duelo fue tomada por seis concejales de la oposición, ya que los legisladores de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) no estuvieron presentes. La medida se suma a los tres días de duelo ya declarados por el Ejecutivo municipal, según reportan medios locales.

El proyecto de ley aprobado formaliza el luto municipal y establece que las banderas del municipio se izarán a media asta. El concejal Alberti subrayó que este reconocimiento es un acto de "justicia" y un "sentido homenaje" para un líder que marcó la historia de la ciudad.

Como parte de los honores, la familia de Fernández recibirá una distinción formal. Además, se ha anunciado que una avenida de la ciudad llevará el nombre del exburgomaestre, un gesto que busca perpetuar su memoria.

Mira la programación en Red Uno Play