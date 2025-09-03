Conoce el recorrido para despedir a Percy Fernández

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prepara para despedir a su exalcalde, Percy Fernández Añez, quien falleció el lunes, a los 86 años. El sepelio, que se espera sea multitudinario, está programado para hoy, e incluirá una misa de cuerpo presente y una caminata hasta el Cementerio General.

Recorrido y horarios de la despedida

Los actos fúnebres se iniciarán a las 11:00 de la mañana, cuando el féretro de Fernández sea trasladado desde el salón velatorio Las Misiones hacia la Catedral Metropolitana, ubicada en la Plaza 24 de Septiembre.

La misa de cuerpo presente, a la que asistirán familiares, amigos, vecinos y autoridades, se celebrará a las 15:00 en la Basílica Menor de San Lorenzo. Se anticipa una alta afluencia de público, por lo que las calles aledañas a la plaza principal serán cerradas al tráfico vehicular.

Caminata y entierro

Tras la ceremonia religiosa, aproximadamente a las 16:00, se realizará una caminata con el féretro por la calle Bolívar, dirigiéndose hacia el Cementerio General. El entierro está programado para las 17:00 en un mausoleo que ya se está preparando para recibir los restos del exburgomaestre cruceño.

El velatorio de Percy Fernández, quien fue alcalde de Santa Cruz en seis ocasiones, ha continuado durante la mañana de este miércoles, con la asistencia de numerosas personas que desean darle su último adiós a una figura política emblemática de la región.

