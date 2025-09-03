Con su 'Tractor Amarillo', Percy Fernández impulsó el progreso en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra recordará siempre a Percy Fernández no solo por su inconfundible imagen sobre el "tractor amarillo" con el que inició campaña en 1993, sino por el legado tangible que dejó en la ciudad: cerca de 50 mil obras ejecutadas durante sus seis gestiones como alcalde.

Conocido como “Percy el constructor”, Fernández marcó un antes y un después en la transformación urbana cruceña. Su primer plan de pavimentación en los años 90 puso fin a más de 15 años de inactividad en este rubro. Con un plan financiero innovador y alianzas con constructoras, en su primera etapa logró pavimentar más de 1,5 millones de metros cuadrados de calles. Para entonces, el pavimento apenas alcanzaba el tercer anillo; hoy, gracias a su gestión, los pasos a desnivel y el asfalto llegaron hasta los anillos más alejados.

La educación fue otro pilar en su mandato. Construyó 252 módulos educativos que no solo transformaron la infraestructura escolar del municipio, sino que fueron reconocidos a nivel internacional como modelo de modernización. Inspirado por su propia infancia humilde, Percy solía repetir que “lo único que vale es la educación de los hijos”.

En salud, levantó cinco hospitales municipales de segundo nivel y convirtió viejas postas deterioradas en modernos centros de atención primaria. Además, impulsó la creación de 40 parques nuevos y el emblemático Cambódromo, dotando a la ciudad de espacios para la recreación y el esparcimiento.

Su visión de una Santa Cruz Metropolitana quedó plasmada en cada puente, cada módulo educativo y cada calle asfaltada. Con 49.826 obras en total, Percy Fernández dejó una vara muy alta para cualquier autoridad que aspire a continuar su legado.

Mira la programación en Red Uno Play