Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio en honor al exalcalde cruceño Percy Fernández

La Cámara de Diputados inició este miércoles la sesión ordinaria con un minuto de silencio en memoria del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, fallecido recientemente.

El presidente de la Cámara, Omar Yujra, expresó: “Gloria y paz a quien en vida fue Percy Fernández”, destacando el reconocimiento del órgano legislativo a la exautoridad municipal.

Mientras tanto, en Santa Cruz, se llevó a cabo el último adiós desde la Catedral Metropolitana, donde familiares, amigos y autoridades departamentales acompañaron el funeral del exburgomaestre.

El fallecimiento de Percy Fernández Áñez, a los 86 años, ha causado gran conmoción en Santa Cruz de la Sierra. La ciudad que gobernó en seis gestiones no consecutivas, y donde dejó una huella imborrable con miles de obras.

Conocido como el “Tractor Amarillo”, Percy Fernández transformó la capital cruceña con casi 50 mil obras, entre pavimento, escuelas, hospitales, mercados y áreas verdes. Carismático y polémico, fue una figura central de la política local y un referente indiscutible del urbanismo moderno en Santa Cruz.

