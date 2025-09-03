Santa Cruz llora la partida de Percy Fernández: su pasión por el fútbol también es recordada

Percy Fernández, figura emblemática de Santa Cruz, ha sido recordado tras su muerte en sus múltiples facetas: artista, actor, político y líder. Sin embargo, una imagen que ha circulado en redes sociales revela otra pasión que compartía: su amor por el fútbol.

En la fotografía se aprecia a Percy Fernández formando parte de un equipo de fútbol junto a sus compañeros. En cuclillas, de izquierda a derecha: Haroldo Hurtado, Walter Méndez, Percy Fernández, Benigno Rodríguez y Oscar “Lindiqui” Ardaya. Parados, de izquierda a derecha: N.N., Walter Castedo, “Choco” Paz, Estrada, N.N., Mario Amorín y “Pilunchi” Gutiérrez.

Este detalle ha llamado la atención de internautas y ciudadanos, quienes destacan que más allá de su rol como político, Percy Fernández también fue un querendón del fútbol, compartiendo momentos de camaradería y pasión por el deporte.

Así, la ciudad de Santa Cruz despide a un líder multifacético, recordando no solo su legado en la política y la cultura, sino también su lado humano y cercano al deporte que tanto disfrutaba.

