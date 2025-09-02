El exalcalde cruceño, fallecido este 1 de septiembre a los 86 años, no solo apoyó el primer largometraje filmado en Santa Cruz, sino que también aceptó interpretar un pequeño papel en la película “Jonás y la Ballena Rosada”.

Percy Fernández, figura emblemática de la política cruceña, hizo un cameo en la película “Jonás y la Ballena Rosada” interpretando a un librecambista que intercambia dólares por bolivianos con el personaje principal, Jonás. Además de su participación actoral, ofreció su escritorio para ser utilizado en la filmación, demostrando su apoyo al primer largometraje rodado en Santa Cruz de la Sierra.

AQUÍ EL VIDEO:

Aunque su carrera estuvo marcada por la política —fue alcalde seis veces, senador y ministro—, Fernández mostró otra faceta más cercana al arte y la cultura al aceptar este pequeño papel cinematográfico. Su estilo directo y su disposición a colaborar con proyectos culturales le ganaron reconocimiento entre la comunidad artística local, sumándose a la huella que dejó en la construcción y desarrollo urbano de la ciudad.

Este cameo se recuerda como un gesto inusual y entrañable del exalcalde, que se mantuvo vinculado a la ciudad hasta sus últimos años, combinando su vida pública con un breve pero curioso paso por la actuación.

