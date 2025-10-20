¡Estremecedor! Ahorcó a su hijo de 5 años con una cuerda en Cochabamba

Un terrible hecho de violencia familiar sacude a la comunidad de Melga, en Cochabamba. Un hombre de 34 años ahorcó a su hijo de 5 años dentro de su vehículo y luego se quitó la vida. La Policía investiga las causas que habrían llevado al hombre a cometer esta tragedia.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores, informó que ambos cuerpos fueron encontrados en el interior del vehículo, con cuerdas alrededor del cuello. “Se logra realizar el levantamiento legal del cadáver identificando a R. A. R. T., de 34 años, en el asiento del conductor y a su hijo en el asiento del acompañante. Ambos presentaban signos de asfixia por ahorcamiento”, detalló Flores.

El caso fue puesto inmediatamente a conocimiento del Ministerio Público, que activó al equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para llevar a cabo el levantamiento legal y la autopsia correspondiente.

“El médico forense estableció como causa de muerte compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por ahorcamiento”, añadió Flores.

La Felcc continúa investigando el suceso ocurrido en el kilómetro 33 de la carretera al oriente, sector de Melga, para determinar los motivos detrás de esta tragedia familiar.

