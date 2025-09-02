TEMAS DE HOY:
menonita Auto robado Pareja baleada

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Scz despide a percy

El legado urbanístico de Percy Fernández: un antes y un después para Santa Cruz de la Sierra

Percy no solo fue un gran gestionador, sino un visionario que implementó ideas modernizadoras que cambiaron la escala y la lógica de la ciudad.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 14:08

El legado urbanístico de Percy Fernández: un antes y un después para Santa Cruz de la Sierra
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El urbanista Rolando Schrupp resaltó el impacto transformador del exalcalde Percy Fernández en el desarrollo de Santa Cruz de la Sierra. Según Schrupp, Fernández no solo fue un gran gestionador, sino un visionario que implementó ideas modernizadoras que cambiaron la escala y la lógica de la ciudad.

El urbanista señaló que las ideas de Fernández provenían de un rico legado de instituciones cruceñas, como el Comité de Obras Públicas, la Sociedad de Ingenieros y el cooperativismo. "Esas ideas las ejecuta en la ciudad y le cambia la escala, le cambia la lógica a la ciudad", afirmó Schrupp. Entre los cambios más significativos, destacó la implementación de un sistema de drenaje que, aunque hoy se da por sentado, representó una transformación fundamental para la urbe.

Pavimento, espacios públicos y educación

Schrupp también mencionó la política de acercar el pavimento a los ciudadanos, con la meta de que nadie estuviera a más de 200 o 400 metros de una vía pavimentada. Este concepto, junto a la creación de parques autonómicos para la apropiación de los espacios públicos y la construcción de módulos educativos, son, según él, hitos que reflejan un pensamiento de un proyecto cruceño modernizador.

"Percy fue un gran modernizador de la ciudad y hace que exista un Santa Cruz de la Sierra antes y un Santa Cruz de la Sierra después de Percy", aseveró Schrupp. Aunque el exalcalde murió sin un heredero político, el urbanista concluyó que sus ideas perduran y confía en que la ciudad continuará forjando líderes que sigan este camino de progreso y modernización.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD