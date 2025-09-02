El legado urbanístico de Percy Fernández: un antes y un después para Santa Cruz de la Sierra

El urbanista Rolando Schrupp resaltó el impacto transformador del exalcalde Percy Fernández en el desarrollo de Santa Cruz de la Sierra. Según Schrupp, Fernández no solo fue un gran gestionador, sino un visionario que implementó ideas modernizadoras que cambiaron la escala y la lógica de la ciudad.

El urbanista señaló que las ideas de Fernández provenían de un rico legado de instituciones cruceñas, como el Comité de Obras Públicas, la Sociedad de Ingenieros y el cooperativismo. "Esas ideas las ejecuta en la ciudad y le cambia la escala, le cambia la lógica a la ciudad", afirmó Schrupp. Entre los cambios más significativos, destacó la implementación de un sistema de drenaje que, aunque hoy se da por sentado, representó una transformación fundamental para la urbe.

Pavimento, espacios públicos y educación

Schrupp también mencionó la política de acercar el pavimento a los ciudadanos, con la meta de que nadie estuviera a más de 200 o 400 metros de una vía pavimentada. Este concepto, junto a la creación de parques autonómicos para la apropiación de los espacios públicos y la construcción de módulos educativos, son, según él, hitos que reflejan un pensamiento de un proyecto cruceño modernizador.

"Percy fue un gran modernizador de la ciudad y hace que exista un Santa Cruz de la Sierra antes y un Santa Cruz de la Sierra después de Percy", aseveró Schrupp. Aunque el exalcalde murió sin un heredero político, el urbanista concluyó que sus ideas perduran y confía en que la ciudad continuará forjando líderes que sigan este camino de progreso y modernización.

