Sector salud lamenta la muerte de Percy Fernández y destaca su legado

La muerte del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, ha conmovido a diversas instituciones y sectores de la ciudad. El rubro de la salud, a través de la representante del Fesirmes, acudió al velorio para expresar su pesar y reconocer el invaluable aporte del exburgomaestre al sistema de salud cruceño.

Un legado de infraestructura y compromiso

La representante de Fesirmes destacó que la pérdida de Fernández es “para todo el pueblo cruceño”. Con profundo pesar, afirmó que el legado del exalcalde en materia de salud es insustituible. "Lo que dejó atrás Percy Fernández muy difícilmente otra autoridad u otro ser humano va a poder lograr", señaló, pese a que hubo muchas críticas a su gestión.

Según la representante, Fernández fue "la única autoridad en el departamento que se preocupó y construyó los cinco hospitales de segundo nivel que tenemos actualmente". Este hecho, sumado a la contratación de más de 2,000 funcionarios, aun sin tener las competencias formales para hacerlo, muestra su compromiso con el sector. "Se la jugó y pese a que no tenía las competencias contrató a más de 2,000 funcionarios, eso ninguna autoridad lo hizo y más que todo, respetando los derechos laborales", subrayó.

Para el sector de la salud, la partida de Percy Fernández es "irreparable" y se lo extrañará por su compromiso y por su visión en la construcción de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

