Diputados sesionarán este miércoles para debatir crédito internacional e informe del caso Botrading

La sesión 153ª está convocada para las 14:30 en la Asamblea Legislativa.
02/09/2025 17:47
La Cámara de Diputados sesionará este miércoles 3 de septiembre en su 153ª sesión ordinaria, con un orden del día que incluye proyectos de ley, créditos internacionales y la revisión de informes especiales.
En el punto 5 se debatirá el Proyecto de Ley N° 267/2024-2025, que aprueba un contrato de préstamo de $us 100 millones con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Los recursos se destinarán a financiar la Fase II del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, orientado a dinamizar la economía y crear nuevas fuentes laborales.
En la sección de Asuntos en Mesa, se presentará el Informe Conclusivo ALPC/CDC. E. I. N° 001/2024-2025, elaborado por la comisión especial de investigación sobre las presuntas irregularidades en el suministro de combustibles de YPFB a su subsidiaria Botrading.
El documento incluye observaciones en la adquisición de diésel, gasolina y crudo de petróleo, y será puesto a consideración del pleno.
Otros temas en agenda
Durante la sesión también se analizarán proyectos vinculados a:
Vivienda social.
Geoparques como instrumentos de desarrollo regional.
Suspensión temporal de embargos a créditos hipotecarios.
La sesión está prevista para las 14:30 en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
