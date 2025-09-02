Diputados sesionarán este miércoles para debatir crédito internacional e informe del caso Botrading

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles 3 de septiembre en su 153ª sesión ordinaria, con un orden del día que incluye proyectos de ley, créditos internacionales y la revisión de informes especiales.

En el punto 5 se debatirá el Proyecto de Ley N° 267/2024-2025, que aprueba un contrato de préstamo de $us 100 millones con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Los recursos se destinarán a financiar la Fase II del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, orientado a dinamizar la economía y crear nuevas fuentes laborales.

En la sección de Asuntos en Mesa, se presentará el Informe Conclusivo ALPC/CDC. E. I. N° 001/2024-2025, elaborado por la comisión especial de investigación sobre las presuntas irregularidades en el suministro de combustibles de YPFB a su subsidiaria Botrading.

El documento incluye observaciones en la adquisición de diésel, gasolina y crudo de petróleo, y será puesto a consideración del pleno.

Otros temas en agenda

Durante la sesión también se analizarán proyectos vinculados a:

Vivienda social .

Geoparques como instrumentos de desarrollo regional.

Suspensión temporal de embargos a créditos hipotecarios.

La sesión está prevista para las 14:30 en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

