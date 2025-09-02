¡Atención! Bolivia llega a semifinales del Mundial de Desayunos: así puede apoyar

Después de que Bolivia lograra avanzar y llegar a semifinales del Mundial de Desayunos, un torneo digital organizado por el streamer español Ibai Llanos, miles de usuarios no han dejado de hablar del gran logró de la gastronomía nacional.

En cuartos de final, Bolivia logró vencer a Argentina con una amplia diferencia de votos, y ahora enfrenta a Venezuela en semifinales, por lo que usuarios de redes sociales, impulsan a la población a votar por el país y así poder llegar a la final del torneo.

¿Cómo votar en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Los seguidores de Ibai podrán apoyar a su plato favorito a través de las encuestas publicadas en las redes sociales oficiales del streamer. Cada plataforma cuenta con su propia votación y al final, los resultados se suman para definir al ganador.

TikTok: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, buscar la encuesta activa y elegir entre Bolivia o Venezuela.

Facebook e Instagram: En las stories de Ibai se habilita la opción de voto con un simple clic.

YouTube Shorts: Solo es necesario reaccionar con un like en el video correspondiente para sumar apoyo al plato elegido.

Los resultados finales se consolidan con la suma de todas las plataformas, lo que hace que cada voto sea determinante para que el desayuno de un país pueda seguir avanzando en el torneo viral de redes sociales.

La votación de semifinales se conocerán este miércoles 3 de septiembre.

Foto Red Uno

