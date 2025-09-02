Entre autógrafos y selfies, 'La Verde' se despide de La Paz antes de partir a Santa Cruz y luego a Barranquilla

Hinchas acompañaron a la selección boliviana en su última jornada en La Paz, donde compartieron con los jugadores antes de los decisivos encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas.
La selección nacional completó su último entrenamiento a puertas cerradas en el estadio Hernando Siles, en La Paz, antes de emprender su viaje hacia Barranquilla, Colombia. Antes de partir, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por hinchas que aprovecharon para tomarse fotografías y pedir autógrafos.
Cerca de las 13:00, la comitiva nacional se trasladó al aeropuerto de Santa Cruz para luego partir rumbo a Barranquilla. Este jueves, Bolivia enfrentará al seleccionado colombiano desde las 19:30, mientras que el próximo martes se medirá con Brasil, también a las 19:30, en un duelo clave para sus aspiraciones en las Eliminatorias Sudamericanas.
La cercanía con la hinchada y la energía del último entrenamiento buscan motivar a ‘La Verde’ de cara a estos partidos cruciales que podrían definir su futuro rumbo al Mundial.
