Entre autógrafos y selfies, 'La Verde' se despide de La Paz antes de partir a Santa Cruz y luego a Barranquilla

La selección nacional completó su último entrenamiento a puertas cerradas en el estadio Hernando Siles, en La Paz, antes de emprender su viaje hacia Barranquilla, Colombia. Antes de partir, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por hinchas que aprovecharon para tomarse fotografías y pedir autógrafos.

Robson Matheus, mediocampista de la selección boliviana de fútbol. Foto: APG.

Gabriel Villamil firmando autógrafos a los hinchas de la selección. Foto: APG.

Cerca de las 13:00, la comitiva nacional se trasladó al aeropuerto de Santa Cruz para luego partir rumbo a Barranquilla. Este jueves, Bolivia enfrentará al seleccionado colombiano desde las 19:30, mientras que el próximo martes se medirá con Brasil, también a las 19:30, en un duelo clave para sus aspiraciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

Óscar Villegas DT de la selección nacional, firmando autógrafos a los hinchas. Foto: APG.

Óscar López, futbolista de la selección nacional. Foto: APG.

La cercanía con la hinchada y la energía del último entrenamiento buscan motivar a ‘La Verde’ de cara a estos partidos cruciales que podrían definir su futuro rumbo al Mundial.

