Bolivia vs Colombia: Todo lo que debes saber sobre la fecha 17 de las Eliminatorias Mundialistas

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Colombia recibirá a Bolivia, por la penúltima fecha. El cuadro cafetero se ubica en el sexto lugar con 22 unidades, cinco más que su rival.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el encuentro?

Colombia vs Bolivia se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El horario será a las 19:30 hora boliviana.

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?

La Selección de Colombia llega al partido en el sexto lugar con 22 unidades. De sus últimos cinco partidos, empató dos y perdió tres.

En tanto Bolivia, se ubica en el octavo lugar con 17 puntos. Solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros.

Colombia podría presentar la siguiente alineación: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia podría tener esta alineación: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Sin embargo, la determinación final se conocerá minutos previos al partido, recordemos que los técnicos de ambos equipos como ya es habitual, buscarán no brindar muchos detalles, para poder sorprender con el equipo que presentarán ante su rival.

