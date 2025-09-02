Colombia se prepara para una cita clave contra Bolivia en Barranquilla

La Selección Colombiana de fútbol se encuentra lista para un enfrentamiento crucial contra Bolivia este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Con la vista puesta en asegurar su clasificación para el Mundial de 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo intensifica su preparación, buscando romper una racha de seis partidos sin victorias en las eliminatorias. El pitido inicial será a las 19:30 horas.

El ambiente en el campamento colombiano es de gran expectativa, especialmente con la llegada de figuras clave como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. La incorporación de estos talentosos jugadores completa el grupo y eleva la moral del equipo.

Preparación meticulosa a distancia

El director técnico Néstor Lorenzo reveló detalles sobre la preparación del equipo, que incluyó una estrategia innovadora para superar las barreras de la distancia y el huso horario. "Cuando podemos, viajamos y les llevamos material de video a los jugadores, les mostramos qué pensamos, que ellos vayan ya metiéndose en el partido", explicó Lorenzo. Sin embargo, para este encuentro, el cuerpo técnico optó por la tecnología. "Esta vez hicimos charlas por Zoom, por línea, por uso horario también, porque tenemos que tener en cuenta que algunos están a ocho horas de diferencia, otros están a dos", añadió.

Estas sesiones a distancia permitieron al equipo analizar en profundidad a su rival, Bolivia, y a Venezuela, con quienes también se enfrentarán.

El reto de romper la mala racha

A pesar de los resultados recientes, Lorenzo mantiene una perspectiva optimista y destaca la necesidad de un cambio de mentalidad en el equipo. "Los partidos que jugamos mal los empatamos, los partidos que jugamos bien los perdimos en el último tiempo", admitió el DT. Sin embargo, ve en el partido contra la "Verde" una oportunidad de oro. "Hoy tenemos esta oportunidad de hacer un buen partido, un gran partido en casa con nuestra gente y regalarle una sonrisa a todos los colombianos", concluyó.

El partido no solo representa una oportunidad para sumar tres puntos vitales, sino también para reconectar con su afición y devolver la confianza al equipo. Con el apoyo de su público y el regreso de sus estrellas, Colombia espera dejar atrás los malos resultados y encaminarse con paso firme hacia el Mundial.

