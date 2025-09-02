“Ansiosamente queremos este Mundial”, dijo el DT de la selección boliviana, Óscar Villegas

El director técnico, de la selección boliviana, Óscar Villegas, brindó este lunes una conferencia de prensa, previó a su viaje rumbo a Barranquilla, donde Bolivia se enfrentará a Colombia, y brindó algunos detalles sobre los propósitos de este encuentro deportivo.

“Queremos obtener un resultado que nos permita sumar primordialmente. Tenemos de los 28 convocados, la mitad, 14 están jugando fuera del país, se nos abre el abanico para poder utilizarlo frente a Colombia”, manifestó Villegas.

El director técnico se mostró optimista ante el plantel que viaja rumbo a Colombia, y que posteriormente recibirá a Brasil en El Alto, por lo que señaló que su anhelo es que se llegué al mundial.

“No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más. Cuando me presentaron dije que, si llega un momento de hablar del Mundial, más adelante cuando falte poco, lo hablaremos. Hoy sí lo queremos, ansiosamente queremos este Mundial”, afirmó Villegas.

Colombia podría presentar la siguiente alineación: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia podría tener esta alineación: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Sin embargo, la determinación final se conocerá minutos previos al partido, recordemos que los técnicos de ambos equipos como ya es habitual, buscarán no brindar muchos detalles, para poder sorprender con el equipo que presentarán ante su rival.

Mira la programación en Red Uno Play