Violencia en cancha amateur: jugadores y público se enfrentan con palos y piedras

Lo que debía ser una jornada deportiva en Antofagasta Chile, se convirtió en un violento enfrentamiento durante un partido de fútbol amateur de la Liga El Salar. Jugadores y público protagonizaron una pelea que incluyó palos, piedras e incluso bates, en un episodio que quedó registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

El incidente, ocurrido el domingo 30 de noviembre, fue compartido por el dirigente social Luis Ramos Bustos, quien lamentó que la actividad deportiva terminara empañada por la violencia. Según Ramos, aunque se habla de supuestas intenciones de exjugadores de perjudicar a un equipo, el problema real radica en cómo se gestiona y apoya el fútbol amateur en Chile.

“El fútbol de barrio no es solo un juego, es el corazón de la comunidad. Genera identidad, pertenencia y fomenta lazos de amistad y solidaridad”, señaló el dirigente. Además, destacó las dificultades que enfrentan estas ligas: canchas en mal estado, falta de camarines y servicios básicos, escaso financiamiento y reglamentación insuficiente, así como árbitros sin respaldo institucional.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer el fútbol amateur, garantizando espacios seguros y condiciones adecuadas para que el deporte cumpla su rol social sin verse opacado por la violencia.

Mira la programación en Red Uno Play