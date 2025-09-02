El fervor mundialista de la afición boliviana se hace sentir en los entrenamientos de La Verde

La Selección Boliviana de fútbol está sintiendo el apoyo incondicional de sus hinchas mientras se prepara para sus próximos desafíos en las eliminatorias. En el quinto día de entrenamientos, la afición se volcó al lugar de práctica para expresar su aliento y esperanza de cara al sueño mundialista de 2026.

El entusiasmo fue palpable, con un gran número de aficionados, incluyendo un grupo de estudiantes que incluso se organizó para ir antes de sus clases, esperando pacientemente a los jugadores para obtener una foto o un autógrafo. Entre los más solicitados por el público estuvo el portero de Alianza Lima, Guillermo “Billy” Viscarra, quien se ganó el corazón de la gente con su dedicación y talento.

"Billy, te deseo todo lo mejor, eres un gran arquero, siempre das todo de ti y que te vaya bien", comentó una aficionada, reflejando el cariño y la admiración hacia el guardameta.

Otra hincha visiblemente emocionada con la firma de Viscarra declaró: "Hemos conseguido la foto y la firma y estamos emocionados. Es nuestro jugador favorito".

El sueño del Mundial de 2026

Más allá del fervor por sus ídolos, los hinchas bolivianos compartieron su optimismo y sus sueños para el equipo. Sus palabras reflejan la esperanza de una nación que anhela volver a ver a su selección en la máxima cita del fútbol.

"Que nos ayuden a cumplir este sueño mundialista que tenemos y que pasen a la historia como ya lo hicieron los jugadores del 94", afirmó un aficionado, recordando la gesta histórica de la selección que clasificó a la Copa del Mundo de Estados Unidos.

El optimismo es alto entre la afición. "Tenemos un equipazo, unos arquerazos que respaldan al equipo. Yo sí estoy 100 por ciento segura que vamos a ir al Mundial", sentenció una hincha con convicción.

Con el apoyo de su gente y la motivación a flor de piel, la Verde continúa su preparación, con la mirada puesta en dar lo mejor de sí para alcanzar ese anhelado cupo mundialista y hacer historia una vez más.

Mira la programación en Red Uno Play