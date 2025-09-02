“Son decisiones": Gutiérrez rompe el silencio tras la salida de Rojas, Caire y Bejarano

El secretario general de Oriente Petrolero, Gustavo Gutiérrez, habló en exclusiva con El Mañanero de Red Uno sobre la desvinculación de Dani Rojas, Maxi Caire y Diego Bejarano, aclarando que la decisión fue tomada por criterios deportivos y no por conflictos internos. También se refirió a posibles futuras salidas, a la auditoría al club y a su compromiso personal con la institución.

Sobre la salida de los jugadores, Gutiérrez señaló:



“Bueno, ayer estuve reunión con el profe y el día no los iba a tomar en cuenta, así que se llegó a comunicarles que ya no van a estar en el plantel”.

Consultado sobre rumores de conflictos internos entre los capitanes, indicó:



“Bueno, no, eso es falso. En Oriente hay un buen ambiente, a pesar de la derrota que hubo. Todos somos un buen grupo, hay un hilo dirigente, administrativo, jugadores, así que hay un buen ambiente. Sólo que se llegó a tomar esta decisión por temas de que ya no se los iba a dar, no en cada equipo, como dijo el profe”.

Respecto a la posibilidad de más salidas:



“Bueno, como yo venía diciendo, hay una lista de jugadores que estaba el profe, había que hacer un recorte, hubo un pequeño recorte con jugadores que han sido prestados a otros clubes, y bueno, ayer se dio esto de la salida de estos tres jugadores. Hay también otros jugadores que estamos viendo que pueden dejar el club, pero bueno, lo que queremos ahora es pensar en el próximo partido, tenemos un grupo unido, tenemos un buen plantel. Son decisiones que se tienen que tomar para levantar al club, porque nadie está por encima de Oriente Petrolero, ni jugadores ni dirigentes, como dije, yo igual tengo que dar un paso al Gustavo, lo haré, pero bueno, ahora estamos enfocados en el siguiente partido, queremos levantar Oriente”.

Sobre la auditoría que se realizará en el club:



“Ahora también quiero aprovechar tu medio para decir que esta semana entra una empresa para hacer una auditoría al club, que es lo que necesitamos. Estamos haciendo todo transparente, todas las cosas que hacemos están aparentes, así que necesitamos que igual haya una auditoría. Ahora estamos con más tiempo, ya estábamos al comienzo muy apretados por varios temas, ahora tenemos un poco más de tiempo, así que ya hemos jugado una empresa y vamos a empezar con la auditoría al club”.

Finalmente, sobre su compromiso pese a la situación económica:



“Bueno, esto lo hago por amor, no lo hago por, o sea, por amor al club porque es una pasión que siento por Oriente, así que yo estoy tranquilo y mientras esté todo bien y yo tenga el respaldo de la gente, voy a seguir adelante”.

Mira la programación en Red Uno Play