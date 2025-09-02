Según fuentes cercanas, la selección boliviana partirá este martes a las 14:00 desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz con destino a Barranquilla, donde este jueves enfrentará a Colombia en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

En horas de la mañana, el equipo dirigido por Óscar Villegas realizará su último entrenamiento en La Paz antes de emprender el viaje. Posteriormente, la delegación se trasladará a Santa Cruz para abordar el vuelo hacia la sede del encuentro.

Ya en territorio colombiano se encuentran jugadores que militan en el exterior, como Enzo Monteiro (Letonia), Efraín Morales (Rusia) y Roberto Carlos Fernández (Canadá), quienes se sumaron al grupo con la expectativa de reforzar el posible once inicial.

El entrenador cochabambino sorprendió en la práctica del lunes al ensayar un esquema con Miguel Tercero como falso nueve. Sin embargo, esta alineación aún podría modificarse, considerando el arribo de los futbolistas internacionales que podrían ser titulares frente a Colombia.

