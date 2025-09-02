Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool y pieza clave del seleccionado argentino, arribará este martes por la noche a Ezeiza tras perder su vuelo desde Ámsterdam, sumándose tarde a la concentración para el partido ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La Selección Argentina ya se encuentra concentrada en el predio de la AFA en Ezeiza, a la espera del duelo de este jueves frente a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, Lionel Scaloni aún no contaba con Alexis Mac Allister, quien debía llegar el martes por la mañana para sumarse a la práctica vespertina.

Un imprevisto obligó a Mac Allister a reprogramar su viaje: desde Ámsterdam, ciudad de conexión desde Liverpool, tomó un vuelo a París y desde allí partió hacia Buenos Aires. Se espera que llegue alrededor de las 21 horas, apenas 48 horas antes del partido. Pese a la demora y a contar con solo una práctica antes del encuentro, el volante podría estar entre los 11 titulares, siempre que no surja ningún inconveniente físico.

El lunes por la tarde, Scaloni dirigió la primera práctica con el plantel incompleto. Lionel Messi llegó junto a Rodrigo De Paul tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, y ambos compartieron momentos distendidos antes de los trabajos. La presencia del capitán generó expectativa entre los jugadores y la prensa de cara a los próximos compromisos frente a Venezuela y Ecuador.

Este martes, el seleccionado volverá a entrenar con un tramo abierto a la prensa, mientras que el miércoles será el turno de la conferencia de Scaloni, donde se esperan preguntas sobre el presente del plantel y el posible último partido de Messi en Eliminatorias en Argentina.

Mira la programación en Red Uno Play