Horror en barco de migrantes: Acusados de brujería, ejecutados y arrojándose al mar

Un viaje desesperado desde África Occidental hacia las Islas Canarias se convirtió en una travesía de horror y muerte para un grupo de migrantes. De las 320 personas que partieron en una precaria canoa de madera, solo 251 lograron llegar a destino. Las autoridades españolas investigan la muerte de al menos 70 personas, en un caso que mezcla la tragedia de la travesía con reportes de violencia extrema.

Un viaje de 11 días que terminó en masacre

El terrible viaje comenzó con el motor de la embarcación descompuesto, lo que dejó a los migrantes a la deriva durante días bajo el sol abrasador. La escasez de agua y alimentos rápidamente desató tensiones a bordo. Lo que comenzó con acusaciones de robo, escaló hasta convertirse en algo mucho más siniestro.

Según testimonios de los sobrevivientes, un grupo de pasajeros, en su mayoría hombres jóvenes, acusó a sus compañeros de "brujería" y los asesinó a sangre fría. Se reporta que les dispararon y arrojaron sus cuerpos al océano. La Policía Nacional de España investiga a 16 ocupantes de la embarcación por su presunta implicación en estos crímenes, según publican The Sun y OkDiario.

El terrible viaje comenzó con el motor de la embarcación descompuesto como el que se observa en la imagen. Foto: AFP.

Horrores a bordo y un rescate que llega tarde

El bote fue avistado a la deriva por un buque mercante el 24 de agosto. Aunque Marruecos, responsable en parte de esas aguas, alegó no tener los recursos para ayudar, la Guardia Costera española acudió al rescate de los 251 supervivientes.

Al llegar al puerto de Arguineguín, los migrantes contaron a los equipos de rescate y a la policía la pesadilla que vivieron. Decenas de personas murieron por deshidratación, mientras que otras, en estado de delirio, se arrojaron al mar. Sin embargo, lo más perturbador fueron los testimonios de los asesinatos deliberados.

Las autoridades se encuentran ahora en la difícil tarea de identificar a los presuntos responsables, quienes se han dispersado en albergues para migrantes en las Islas Canarias. Los involucrados podrían enfrentarse a cargos de asesinato que, de ser hallados culpables, podrían llevar a cadena perpetua.

La "Ruta Occidental" hacia las Islas Canarias es conocida por su peligrosidad. Este trágico evento subraya los extremos a los que llegan las personas en busca de una vida mejor, así como los graves peligros que enfrentan en su desesperado intento.

