Detención preventiva en Palmasola para tres menonitas acusados del asesinato de un miembro de su comunidad

La noche de este miércoles, la justicia determinó detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola para los tres ciudadanos menonitas implicados en el asesinato de otro miembro de su comunidad.

Dos de ellos fueron acusados por homicidio en grado de complicidad, y el tercero por homicidio. El hecho se suscitó la noche del pasado 31 de agosto, en medio de una pelea en la comunidad menonita "Primavera", según el fiscal asignado al caso.

"Terminó la audiencia cautelar del caso del asesinato a un menonita en San José de Chiquitos, en su colonia. La juez determinó detención por el lapso de 150 días. Uno de ellos manifestó lo siguiente: 'Yo no quería matarlo y lo maté', lo dijo textualmente", informó Denver Pedraza, abogado de la familia de la víctima.

Durante la audiencia, la juez les indicó que podrían presentar su declaración, pero no lo hicieron, a pesar de la presencia de dos traductores.

"La historia se remonta a que la persona que falleció tenía su enamorada; la persona que lo asesinó tenía un teléfono celular, sacó una fotografía y la mandó a los otros menonitas. Lo cual derivó en una especia de enojo entre ambos. Lo interceptan entre ocho personas y en el momento lo agreden, hasta asesinarlo. Se produjo una pelea, uno vino de la parte de atrás, lo agarró del cuello y lo mató", detalló el abogado.

Pedraza comentó también que ambas partes anunciaron que apelarán la decisión judicial. "Estamos viajando a San José, los padres nos están dando un poder para continuar con la investigación", complementó.

