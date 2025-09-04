En la localidad de Augusto Correa, estado de Pará, un torneo de fútbol sala se tiñó de luto cuando el arquero, conocido como Pixé, se desplomó en pleno festejo tras detener un disparo que sellaba la victoria de su equipo en la definición por penales. La escena generó conmoción entre compañeros, rivales y árbitros, quienes de inmediato pidieron asistencia médica.

El jugador recibió maniobras de reanimación en el mismo recinto deportivo y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció poco después de su ingreso. Aunque aún no se confirmó la causa exacta de su deceso, se maneja la hipótesis de un accidente cerebrovascular.

La tragedia sacudió a la comunidad del futsal brasileño. La Federación expresó su pesar en un comunicado oficial, recordando al guardameta como un deportista ejemplar y una persona querida dentro y fuera de la cancha. El legado de Pixé quedará marcado por la pasión con la que defendió el arco hasta su último instante.

