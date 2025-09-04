Arturo Murillo parte de Santa Cruz rumbo a La Paz para ser encarcelado

El exministro de gobierno, Arturo Murillo, partió del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz aproximadamente a las 11:15 de la mañana y se estima que arribe al aeropuerto internacional de El Alto al medio día de este jueves.

Posteriormente será trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde aguardará que se fije hora y fecha para su audiencia judicial y posteriormente sería trasladado al penal de San Pedro, a menos que se modifique la decisión judicial.

Arturo Murillo, cuenta con varios procesos penales, de los cuales dos ya cuentan con sentencia, el primero que se refiere a gases lacrimógenos, con una sentencia de 8 años de prisión, y el segundo debido a los gases que fueron traídos desde Ecuador por lo cual este caso ya cuenta con una sentencia de 5 años y 4 meses de prisión.

